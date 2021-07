Bali stuurt toeristen zonder mondkapje genadeloos naar huis

Op Bali geldt ’nul tolerantie’, benadrukken de autoriteiten. De toeristen schonden een basisregel door geen masker te dragen in deze periode van noodtoestand. Een Russische vrouw die weigerde in quarantaine te gaan nadat ze positief was getest, wordt ook het land uitgezet zodra ze niet meer besmettelijk is.

Indonesië kampt met een opflakkering van de coronapandemie door de besmettelijkere Delta-variant van het virus. Het aantal infecties per dag verviervoudigde in minder dan een maand.

Eerder kreeg een groep toeristen in de populaire Tapovan-regio in India ’strafwerk’ van de autoriteiten. Ze moesten vijfhonderd keer ’ik volgde niet de coronaregels op en dat spijt mij’ opschrijven.