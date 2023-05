Rijkswaterstaat begint met renovatie schuiven Oosterscheldekering

De schuiven in de Oosterscheldekering staan altijd open, behalve als er hoogwater op zee wordt verwacht. Dan wordt de kering gesloten door de schuiven te laten zakken. Dat gebeurt gemiddeld één keer per jaar. Daarnaast gaat de kering viermaal per jaar op proef dicht. De Oosterscheldekering is 9 kilometer lang. De schuiven zijn elk 42 meter lang en 6 tot 12 meter hoog. De stormvloedkering is het grootste deltawerk in Nederland en wereldberoemd, omdat het getij in de Oosterschelde in stand is gebleven ondanks de kering.

Voor het optillen en terugplaatsen van de bewegingswerken van de schuiven is een speciale hijs- en transportmethode ontwikkeld. Maandagmorgen wordt de eerste hydraulische cilinders en andere bewegingsdelen opgetild en naar de werkplaats gebracht. Dat gebeurt woensdag bij een tweede schuif. In augustus worden de opgeknapte delen teruggebracht en op hun plaats getakeld. In 2024 worden opnieuw vier schuiven aangepakt. Rijkswaterstaat beschouwt het werk aan de eerste zes schuiven ook als een proef om te zien of alles goed werkt.

Volgens Rijkswaterstaat komt de waterveiligheid niet in gevaar tijdens het werk aan de kering. Er mag alleen gewerkt worden buiten het stormseizoen. Tussen oktober en april is de kans op hoogwater vanuit zee veel groter. Bovendien kan het deltawerk in zijn geheel dergelijke ingrepen aan zonder aan veiligheid in te leveren, aldus een woordvoerder.

Na 2024 gaat de dienst aan de slag met de overige 118 bewegingswerken in de Oosterscheldekering. De N57, die over de kering voert, is tijdens werkzaamheden telkens enige tijd afgesloten voor autoverkeer. Dat moet omrijden over de Zeelandbrug. Als het slecht weer is worden werkzaamheden uitgesteld, aldus Rijkswaterstaat.