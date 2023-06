CDA’ers willen asielmaximum: felle kritiek bestuurders op beleid coalitie

De bestuurdersvereniging van de coalitiepartij eist bovendien dat er een maximumaantal asielzoekers wordt vastgesteld om opvang draaglijk te maken voor gemeenten. In een brandbrief stellen zij dat de asielopvang in ’een permanente crisis’ is beland.

Het ’eisenpakket’ van de CDA-bestuurders zou voor nieuwe frictie kunnen zorgen binnen de coalitie, waarin strikte afspraken zijn gemaakt over de dwangwet. Maar de lokale bestuurders zetten nu grote vraagtekens bij die wet, die voorschrijft asielzoekers ongelimiteerd te verdelen over gemeenten, desnoods zonder overleg en met dwang vanuit Den Haag.

’Er is geen enkele bovengrens’, staat in de brief. ’De huidige situatie is dat gemeenten moeten bijplussen in opvangplaatsen en in mensen, hoe groot het aantal ook is. Dit zou moeten worden omgedraaid. Uitgangspunt is het totaal aantal mensen en plekken dat wij redelijkerwijs beschikbaar hebben om zorg, onderwijs, huisvesting en andere ondersteuning te bieden.’