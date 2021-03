’Voorlopig geen versoepeling van coronamaatregelen’

Tijdens het Catshuisoverleg zondag is volgens betrokkenen vastgesteld dat de ontwikkeling van het coronavirus daar onvoldoende ruimte voor biedt. „De druk op het systeem is te hoog”, concludeert een betrokkene na afloop van het beraad. Het reproductiegetal is met 1,14 te hoog, net als het aantal besmettingen van zo’n 100.000, klinkt het.

Dat betekent dat op korte termijn terrassen niet open kunnen, net zomin het hoger onderwijs. Terwijl betrokken bewindslieden daar eerder wel op aanstuurden. Het besluit is evenwel nog niet definitief.

Volgens ingewijden zal er dinsdag een iets positievere boodschap klinken, maar die gaat over het perspectief als over acht tot tien weken de meeste Nederlanders zijn gevaccineerd. Het overleg verliep volgens een aanwezige wel in goede harmonie. Daar bestond twijfel over, nadat D66-bewindslieden vrijdag nog leken aan te sturen op versoepelingen, terwijl een ander deel van het kabinet daar somber over was.

Terrassen en onderwijs

Bij de laatste persconferentie voor de verkiezingen legden premier Rutte en coronaminister De Jonge alvast wat mogelijke versoepelingen op de plank vanaf 31 maart: de terrassen onder voorwaarden open, één keer per week fysiek les in het hoger onderwijs, meer ruimte voor winkels en twee in plaats van één bezoeker per dag thuis.

Maar daar zat wel een disclaimer bij: de bezetting op de ic’s moest stabiel blijven en het reproductiegetal, hoeveel mensen een besmet persoon aansteekt, rond de 1. Vooral dat laatste lijkt een probleem. „Het reproductiegetal staat op 1,14, daar word ik wel vrij kortademig van”, zei minister Grapperhaus (Justitie) vrijdagmiddag.

De afgelopen week liep het aantal besmettingen bovendien juist op. Gisteren waren het er meer dan 7500, het hoogste aantal sinds januari.

Viroloog Ab Osterhaus gaf zondag zijn visie over de maatregelen:

Avondklok

Zondagmorgen liet viroloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT) De Jong al weten dat hij weinig reden tot versoepelen van de coronamaatregelen ziet. Viroloog en OMT-lid Koopmans sluit zich daar volledig bij aan. In het programma Met het Oog op Morgen liet ze weten dat het zelfs nog een maand of twee kan duren voor het OMT zal adviseren om de coronamaatregelen te versoepelen.

Het stelt het demissionaire kabinet voor een lastige keuze. Vooral D66-bewindslieden zeiden kort na het goede resultaat van hun partij tijdens de verkiezingen weinig geduld meer te hebben. Zo zei D66-partijleider Kaag snel van de avondklok af te willen, zeker met het oog op de naderende zomertijd. D66-minister Van Engelshoven (Onderwijs) vertelde ’positief’ te zijn over versoepeling voor het hoger onderwijs. Ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Van Ark (Medische Zorg) staan daar minder optimistisch tegenover.

Na het beraad op het Catshuis zijn er de komende dagen ook nog andere overleggen. Dinsdagavond om 19 uur is er dan weer een persconferentie met Rutte en De Jonge.