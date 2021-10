Brand met veel rook uitgebroken in kassencomplex Sint-Annaland

Ⓒ Provicom

SINT-ANNALAND - In een kassencomplex aan de Stoofweg in Sint-Annaland in Zeeland is dinsdagmiddag iets voor 16.00 uur brand uitgebroken. Daarbij komt veel rook vrij die over het dorp trekt. De Veiligheidsregio Zeeland heeft daarom een NL-Alert uitgestuurd met het advies aan mensen in het gebied om bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.