Dierenarts moet speurneus worden

Studenten diergeneeskunde onderzoeken een dode kat op mishandelingen. Ⓒ Rene Bouwman

CSI voor dieren op de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Voor het eerst leren dierenartsen in spe sectie te doen op dode huisdieren met verwondingen die duiden op mishandeling. Het kan studenten later in de praktijk helpen bij het herkennen van dierenmishandeling én mogelijk de relatie te leggen met huiselijk geweld. „Dierenmishandeling is vaak het eerste teken dat er in een gezin of buurt iets niet goed gaat.”