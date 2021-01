‘China kijkt vol verbazing naar Nederland’

Lichte paniek in China om het toenemende aantal coronabesmettingen, zo vlak voor Chinees Nieuwjaar. Ruim 900 inwoners zijn nu besmet met het virus, op een bevolking van 1,3 miljard. Woensdag werd de grootste stijging in ruim vijf maanden gemeld: 115 nieuwe gevallen. Het zijn cijfers waar Nederland alleen maar van kan dromen. Toch worden de maatregelen in China flink aangescherpt. Hoe houdt China controle over het virus, terwijl de rest van de wereld worstelt met een tweede golf? Dat en meer in de podcast ‘Over hoop’, met in deze aflevering correspondent Cindy Huijgen.