Extreme wateroverlast teistert Limburg: ’Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’

Een van de zwaarst getroffen plekken is de Heistraat in Landgraaf waar de brandweer om 2:30 werd opgeroepen. Dinsdagavond kregen daar tientallen huishoudens water binnen. Onder meer een trottoir werd opengebroken om een provisorische dam te maken. Brandweerinzet in de nacht bleek ook nodig in de parkeergarage aan de Danielsstraat en Winkelcentrum Op de Kamp.

Op sociale media laten veel gebruikers zien welke schade de grote wateroverlast veroorzaakt. „Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En dan te bedenken dat wij op een heuvel wonen. Het water komt via de muren naar binnen”, schrijft iemand op Twitter.

In korte tijd viel op sommige plekken zo’n 90 mm regen.

Woensdag en donderdag wordt nog meer hevige regen verwacht. Landgraaf, Kerkrade, Heerlen, Brunssum en Voerendaal moeten rekening houden met 120 millimeter of meer.