Nat en onstuimig carnavalsweekend: optochten onzeker

In het carnavalsweekend zal regelmatig regen vallen. Ook gaat het waarschijnlijk stevig waaien, wat problemen kan opleveren voor optochten. Aan de kust wordt het stormachtig. De kans op een echte storm is volgens Weeronline is zo’n 5 procent.

Er zijn ook droge perioden en het wordt zeker niet koud, met overdag temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Ook ’s nachts blijft de temperatuur ruim boven nul, met 7-9 graden in de zuidelijke provincies.

Afgelopen weekend al werden enkele carnavalsoptochten in Gelderland, Overijssel en Limburg afgelast. Organisaties vreesden dat de versierde praalwagens niet bestand waren tegen storm Dennis.