Raadsels rond geheim wapendepot in Zwolle

ZWOLLE - Wat is er allemaal aangetroffen in het bosperceel in Zwolle dat dagenlang is beveiligd? Deze week was er een grootschalig onderzoek naar een geheim wapendepot dat was ontdekt, maar de politie houdt – ook nu het ‘veldwerk’ is afgerond – de kaken stijf op elkaar over de operatie waarbij ook militairen met bivakmutsen waren betrokken.