Demonstranten Hongkong bij thuiskomst belaagd

Een demonstrant rent weg na een demonstratie. Ⓒ REUTERS

HONGKONG - Demonstranten die in de voorrstad Yuen Long terugkeerden na de demonstratie in Hongkong zijn aangevallen. Op het metrostation van Yuen Long gingen mannen in witte T-shirts met stokken en paraplu’s de veelal in het zwart gehulde demonstranten te lijf.