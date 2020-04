Oud-turnster Verona van de Leur: Wij maakten pornofilms

Dit is een verhaal van november 2019 Twee jaar sliep oud-turnster Verona van de Leur (33) in een auto omdat ze dakloos was. Een decennium lang was dit haar allergrootste geheim, niemand wist ervan. Tot nu: in haar boek geeft ze zich meer bloot dan ooit. Over het stelen van voedsel, haar arrestatie en haar werk in de porno-industrie.