100 miljoen voor 480 man extra bij politie

Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag bekend gemaakt. De nieuwe agenten moeten zowel in de wijk als bij de recherche terechtkomen. Ook moet met het geld het opleidingsniveau omhoog gaan.

In het regeerakkoord is jaarlijks in totaal 267 miljoen euro extra voor de politie beschikbaar gesteld. Voor de eerste 100 miljoen daarvan in 2018 heeft Grapperhaus nu zijn concrete plannen bekend gemaakt.