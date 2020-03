LIVE - Ministerie: Reis niet naar delen van Noord-Italië

AMSTERDAM

Reisadvies voor Noord-Italië aangescherpt naar code rood

Opnieuw crisisberaad kabinet om corona

Aantal coronabesmettingen in België naar 200

Bangladesh heeft zondag de eerste gevallen van coronabesmetting bevestigd. Het gaat om drie personen, waarvan twee onlangs zijn teruggekeerd uit Italië.

IranAir heeft alle vluchten richting Europese bestemmingen voorlopig stilgelegd.

Duitsland wil opheldering over Italiaanse coronamaatregelen.

Buitenlandse Zaken: Nederlanders kunnen nog steeds weg uit Noord-Italië.

Italië moet voor al zijn inwoners een reisverbod naar Europese landen instellen om de uitbraak van corona te beteugelen, zegt de Tsjechische premier Andrej Babis zondag.

In Bulgarije zijn de eerste vier besmettingsgevallen vastgesteld. Het gaat om twee mannen uit de noordelijke stad Pleven en twee vrouwen uit Gabrovo.

Eerste coronabesmetting in Moldavië gemeld. Het gaat om een vrouw (48) die zaterdag vanuit Italië arriveerde op de luchthaven van het Oost-Europese land.

gemeld. Het gaat om een vrouw (48) die zaterdag vanuit Italië arriveerde op de luchthaven van het Oost-Europese land. Ze is met ziekteverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis en daar is het longvirus geconstateerd.

Twee eilanden op Malediven op slot om coronavirus.

op slot om coronavirus. Dodental door instorten ’quarantainehotel’ in China loopt op.

China meldt dat er sinds zaterdag 27 mensen zijn omgekomen door het coronavirus

Het aantal besmettingen in Zuid-Korea is met 367 gestegen

is met 367 gestegen Noodplan: noordelijke provincies Italië van buitenwereld afgesloten

Artsen stellen leeftijdsgrens nieuwe patiënten voor

RIVM: nu 188 Nederlanders besmet

Een ober van een restaurant in Rome wacht op klandizie. Ⓒ AFP

De Italiaanse regering heeft noodmaatregelen afgekondigd voor de regio Lombardije en de provincies Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cussio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso en Venetië. Het openbare leven komt vrijwel stil te liggen.

Daarom gaat de kleur van ’oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ’rood’ (niet reizen). Vertrek uit deze provincies is mogelijk voor buitenlandse toeristen. Nederlandse reizigers die zich in deze gebieden bevinden worden aangeraden te vertrekken met de bestaande mogelijkheden (met de trein, bus, over de weg, vliegverkeer), in lijn met aanwijzingen van de Italiaanse autoriteiten. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten en de situatie kan snel veranderen. Houd hier rekening mee bij het plannen van uw reis, waarschuwt Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Noodmaatregelen

Mensen in de regio mogen hun huizen nog wel verlaten, maar veel openbare plekken, zoals scholen, zwembaden en sportscholen sluiten de deuren. Bars en restaurants mogen alleen openblijven als er een minimumafstand tussen mensen van een meter wordt gehandhaafd. Reizen van en naar andere regio’s en landen is nog wel toegestaan, maar alleen onder enorm strenge voorwaarden, bijvoorbeeld als iemand moet verhuizen. De maatregelen gelden tot 3 april.

Ook begrafenissen en evenementen gaan niet door. Mensen met koorts mogen hun huis niet uit, ook als ze nog niet zijn getest op het coronavirus.

De plannen werden tijdens een nachtelijke persconferentie bekendgemaakt. Het zijn de meest vergaande maatregelen die een regering buiten China heeft genomen vanwege het virus.

Mensen pakken de trein naar zuiden

Een passagier op het treinstation in Milaan. Ⓒ AFP

Een deel van het noodplan lekte zaterdag al uit, maar tot de zaterdagnacht was niet zeker of de plannen van Conte echt zouden worden ingevoerd. Zaterdagavond probeerden mensen toch voor de zekerheid via het treinstation van Milaan de laatste treinen richting zuidelijker gelegen regio’s te pakken, sommige zonder kaartje, meldt NOS.

Op de persbijeenkomst in de nacht van zaterdag op zondag haalde Conte uit naar Italiaanse media die de maatregelen zaterdag al gepubliceerd hadden.

De belangrijkste stad in de regio Lombardije is Milaan. Het is de Italiaanse financiële hoofdstad en heeft een bevolking van iets minder dan 1,4 miljoen mensen. De drie luchthavens rond de stad zijn nog in bedrijf, vooralsnog rijden er ook nog treinen.

In Italië zijn 5883 mensen besmet met het virus en kwamen er al 233 patiënten om het leven. Daarmee is Italië het zwaarst getroffen van heel Europa.

Alle Italiaanse luchthavens zijn open

Alle luchthavens in Italië zijn open en operationeel. Ook de vliegvelden in het noorden van het land waar de Italiaanse regering in de nacht van zaterdag op zondag reisbeperkingen heeft ingesteld. Dat staat in een verklaring van de ENAC, de nationale burgerluchtvaartorganisatie van het land, waarover het Italiaanse persbureau ANSA schrijft.

Een koppel neemt afscheid op het station van Milaan. Ⓒ AFP

Medewerker Zwols ziekenhuis besmet

Een medewerker van het Zwolse Isala ziekenhuis is besmet met het coronavirus. Dat hebben de GGD IJsselland en het ziekenhuis bevestigd, meldt RTV Oost. De medewerker kwam met gezondheidsklachten terug van een vakantie en liet zich daarom testen. „De medewerker is niet in een risicogebied geweest”, vertelt persvoorlichter Gerben Hart van Isala. In welk land de besmette medewerker is geweest, wil het ziekenhuis niet zeggen. De besmette medewerker is na de vakantie niet in het ziekenhuis geweest en er is dan ook geen besmettingsgevaar in het ziekenhuis geweest. „Alles is gewoon open en de zorg gaat gewoon door”, benadrukt Hart.

Nederlanders kunnen nog steeds weg uit Noord-Italië

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle Nederlanders in Noord-Italië aan de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen. De Italiaanse premier Giuseppe Conte kondigde in de nacht van zaterdag op zondag vanwege het nieuwe coronavirus grootschalige quarantainemaatregelen aan voor veertien provincies in het noorden van het land.

Een woordvoerder van het ministerie kon niet zeggen wat de maatregelen betekenen voor Nederlanders die het gebied willen verlaten en zegt de situatie op de voet te volgen. Vooralsnog melden Milanese vliegvelden Malpensa en Linate dat hun vluchten zoals gepland blijven doorgaan.

Buitenlandse Zaken raadt reizigers ook aan het reisadvies voor de regio in de gaten te houden, omdat dit kan wijzigen. Het huidige advies voor reizen naar de regio staat op oranje, wat betekent dat men alleen noodzakelijke reizen naar het gebied dient te maken.

„Er gaan nog steeds vluchten en men kan ook met de auto gewoon het land verlaten”, aldus een woordvoerder. Het ministerie raadt alle Nederlanders in de regio aan de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders in Noord-Italië verblijven.

200 besmettingen in België

Het aantal besmettingen in België met is zondag met 31 gestegen en komt nu uit op exact 200. Dat meldt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag het reisadvies voor Italië aangescherpt en raadt „niet-essentiële reizen” naar de regio Lombardije en veertien Italiaanse provincies af. Het nieuwe advies volgt op de strenge maatregelen die de Italiaanse regering afgelopen nacht heeft bekendgemaakt voor het gebied.

Noodplan voor meer Italiaanse provincies

Italië breidt de gebieden waar strenge voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen het nieuwe coronavirus flink uit tot de hele regio Lombardije en veertien nabijgelegen provincies. Dat heeft premier Giuseppe Conte gezegd tegen persbureau ANSA.

Het gaat naast Lombardije om de provincies Modena, Parma, Piacenza, Emilia-Romagna, Rimini, Pesaro en Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso en Venetië.

Conte ontkent dat de gebieden grotendeels van de buitenwereld worden afgesloten. Scholen en veel kroegen blijven door het hele land dicht. Mensen wordt aangeraden thuis te blijven. De maatregelen gelden tot ten minste 3 april. Tot nu toe had Italië elf dorpen met een gezamenlijke bevolking van 50.000 mensen in de regio Lombardije en delen van het gebied rond Venetië in quarantaine geplaatst.

De belangrijkste stad in de regio Lombardije is Milaan. Het is de Italiaanse financiële hoofdstad en heeft een bevolking van iets minder dan 1,4 miljoen mensen. In de hele regio Lombardije wonen 10 miljoen mensen.

Voorzitter regio Piemonte besmet

De voorzitter van de regio Piemonte, Alberto Cirio, is besmet met het nieuwe coronavirus, meldt de Italiaanse staatsomroep RAI. Cirio is de tweede regionale leider binnen 24 uur die ziek is geworden. Piemonte, met als hoofdstad Turijn, is de op drie na zwaarst door corona getroffen streek in Italië sinds het longvirus er vorige maand de kop opstak

Iran schrapt alle vluchten naar Europa

IranAir heeft alle vluchten richting Europese bestemmingen voorlopig stilgelegd. Dat schrijft het Iraanse persbureau IRNA op basis van een verklaring die door de burgerluchtvaartorganisatie van Iran naar buiten is gebracht. De autoriteiten hebben zondag bekend gemaakt dat ruim 6500 Iraniërs zijn besmet met het longvirus en 194 inwoners zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte.

Duitsland wil opheldering over Italiaans noodplan

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wil opheldering over wat de strenge anti-coronavirusmaatregelen, die Italië heeft getroffen, betekenen voor Duitsers in het gebied. Volgens het ministerie staan de Duitse diplomatieke missies in het land klaar om „Duitsers in de getroffen gebieden indien nodig te ondersteunen.” De Duitsers hebben het reisadvies voor Italië aangepast na de Italiaanse aankondiging dat in een flink deel van Noord-Italië een in- en uitreisverbod geldt.

Tsjechen vragen om reisverbod Italianen

Italië moet voor al zijn inwoners een reisverbod naar Europese landen instellen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te beteugelen. Dat zei de Tsjechische premier Andrej Babis zondag.

Volgens Babis kan Tsjechië Italianen niet verbieden naar het land te reizen vanwege het Schengenverdrag. Daarin is vastgelegd dat mensen in principe niet meer bij de grens worden gecontroleerd en er vrij verkeer is van personen tussen landen die het verdrag hebben ondertekend. Tsjechië en Italië behoren daartoe, net als 24 andere Europese landen zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk.

CPC Loop Den Haag gaat door ondanks coronavirus

Hoewel internationaal verschillende sportevenementen zijn afgelast vanwege het coronavirus, start zondag in Den Haag de 45e editie van de CPC Loop. De organisatie zegt de adviezen van het RIVM en GGD GHOR te volgen en ziet geen aanleiding om het evenement af te gelasten.

Eilanden op Malediven op slot

De Malediven hebben twee eilanden afgegrendeld. Twee personeelsleden van een resort op een van de eilanden zijn besmet met het longvirus. Het andere is op slot omdat bij een van de gasten, een Italiaan, symptomen van de ziekte zijn vastgesteld.

De medewerkers van het vakantiecomplex hebben het virus gekregen van een Italiaanse toerist die bij terugkeer in zijn land positief werd getest. Meer dan 1400 mensen verblijven op het Kurdu Island Resort, ongeveer de helft daarvan is vakantieganger.

De besmette medewerkers zijn geïsoleerd. De mensen die met hen contact hebben gehad moeten 14 dagen in quarantaine. Minister Ali Waheed van Toerisme van de Malediven laat weten dat nog niet is besloten of de andere toeristen mogen vertrekken.

De Malediven bestaan uit een kleine tweehonderd eilanden die liggen in de Indische oceaan, ten zuidwesten van India.

China meldt 27 nieuwe doden

De Chinese gezondheidscommissie (NHC) meldt dat er sinds zaterdag 27 mensen in het land zijn omgekomen door het nieuwe coronavirus. Het dodental in dat land komt daarmee op 3097.

In het land zijn 44 nieuwe gevallen van de ziekte bekend geworden. De meeste patiënten bevinden zich in de provincie Hubei, waar het virus uitbrak. De drie virusgevallen die buiten Hubei zijn vastgesteld, zijn allemaal verwant aan mensen die het longvirus vanuit het buitenland hebben meegenomen. In China zijn zeker 80.000 gevallen van het virus bevestigd.

Door het instorten van een speciaal ’quarantainehotel’ in de Chinese kuststad Quanzhou zijn zeker zes mensen omgekomen. In het hotel werden mensen met het coronavirus opgevangen.

Ruim 7000 gevallen in Zuid-Korea

Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus in Zuid-Korea is met 367 gestegen tot 7134. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op basis van medewerkers van gezondheidsdiensten.

Het aantal nieuwe besmettingen is lager dan een dag eerder. De overheid waarschuwt echter dat de stijging weer hoger kan worden, omdat er meer tests worden verwerkt de komende dagen.

Zuid-Korea is na China het zwaarst getroffen land. In China zijn meer dan 80.000 mensen besmet met het longvirus.