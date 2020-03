LIVE - Quarantaineplan treft kwart Italiaanse bevolking

Vier doden door instorten ’quarantainehotel’ China

China meldt dat er sinds zaterdag 27 mensen zijn omgekomen door het coronavirus

meldt dat er sinds zaterdag 27 mensen zijn omgekomen door het coronavirus Het aantal besmettingen in Zuid-Korea is met 367 gestegen

is met 367 gestegen Noodplan: noordelijke provincies Italië van buitenwereld afgesloten

Artsen stellen leeftijdsgrens nieuwe patiënten voor

RIVM: nu 188 Nederlanders besmet

Mensen in de regio mogen hun huizen nog wel verlaten, maar veel openbare plekken, zoals scholen, zwembaden en sportscholen sluiten de deuren. Bars en restaurants mogen alleen openblijven als er een minimumafstand tussen mensen van een meter wordt gehandhaafd. Reizen van en naar andere regio’s en landen is nog wel toegestaan, maar alleen onder enorm strenge voorwaarden, bijvoorbeeld als iemand moet verhuizen.

Ook begrafenissen en evenementen gaan niet door. Mensen met koorts mogen hun huis niet uit, ook als ze nog niet zijn getest op het coronavirus.

De plannen werden tijdens een nachtelijke persconferentie bekendgemaakt. Het zijn de meest vergaande maatregelen die een regering buiten China heeft genomen vanwege het virus.

Mensen pakken de trein naar zuiden

Een deel van het noodplan lekte zaterdag al uit, maar tot de zaterdagnacht was niet zeker of de plannen van Conte echt zouden worden ingevoerd. Zaterdagavond probeerden mensen toch voor de zekerheid via het treinstation van Milaan de laatste treinen richting zuidelijker gelegen regio’s te pakken, sommige zonder kaartje, meldt NOS.

Op de persbijeenkomst in de nacht van zaterdag op zondag haalde Conte uit naar Italiaanse media die de maatregelen zaterdag al gepubliceerd hadden.

In Italië zijn 5883 mensen besmet met het virus en kwamen er al 233 patiënten om het leven. Daarmee is Italië het zwaarst getroffen van heel Europa.

Bekijk waar de laatste besmettingen in Nederland zijn. Tekst loopt verder onder de kaart.

Noodplan voor meer Italiaanse provincies

Italië breidt de gebieden waar strenge voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen het nieuwe coronavirus flink uit tot de hele regio Lombardije en veertien nabijgelegen provincies. Dat heeft premier Giuseppe Conte gezegd tegen persbureau ANSA.

Het gaat naast Lombardije om de provincies Modena, Parma, Piacenza, Emilia-Romagna, Rimini, Pesaro en Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso en Venetië.

Conte ontkent dat de gebieden grotendeels van de buitenwereld worden afgesloten. Scholen en veel kroegen blijven door het hele land dicht. Mensen wordt aangeraden thuis te blijven. De maatregelen gelden tot ten minste 3 april. Tot nu toe had Italië elf dorpen met een gezamenlijke bevolking van 50.000 mensen in de regio Lombardije en delen van het gebied rond Venetië in quarantaine geplaatst.

De belangrijkste stad in de regio Lombardije is Milaan. Het is de Italiaanse financiële hoofdstad en heeft een bevolking van iets minder dan 1,4 miljoen mensen. In de hele regio Lombardije wonen 10 miljoen mensen.

CPC Loop Den Haag gaat door ondanks coronavirus

Hoewel internationaal verschillende sportevenementen zijn afgelast vanwege het coronavirus, start zondag in Den Haag de 45e editie van de CPC Loop. De organisatie zegt de adviezen van het RIVM en GGD GHOR te volgen en ziet geen aanleiding om het evenement af te gelasten.

China meldt 27 nieuwe doden

De Chinese gezondheidscommissie (NHC) meldt dat er sinds zaterdag 27 mensen in het land zijn omgekomen door het nieuwe coronavirus. Het dodental in dat land komt daarmee op 3097.

In het land zijn 44 nieuwe gevallen van de ziekte bekend geworden. De meeste patiënten bevinden zich in de provincie Hubei, waar het virus uitbrak. De drie virusgevallen die buiten Hubei zijn vastgesteld, zijn allemaal verwant aan mensen die het longvirus vanuit het buitenland hebben meegenomen. In China zijn zeker 80.000 gevallen van het virus bevestigd.

Door het instorten van een speciaal ’quarantainehotel’ in de Chinese kuststad Quanzhou zijn zeker vier mensen omgekomen. In het hotel werden mensen met het coronavirus opgevangen.

Ruim 7000 gevallen in Zuid-Korea

Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus in Zuid-Korea is met 367 gestegen tot 7134. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op basis van medewerkers van gezondheidsdiensten.

Het aantal nieuwe besmettingen is lager dan een dag eerder. De overheid waarschuwt echter dat de stijging weer hoger kan worden, omdat er meer tests worden verwerkt de komende dagen.

Zuid-Korea is na China het zwaarst getroffen land. In China zijn meer dan 80.000 mensen besmet met het longvirus.