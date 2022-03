Staatssecretaris Van Rij: ’Vooral zorgen om middeninkomens’

De staatssecretaris gaat in de middag langs bij het CPB om het rapport te bespreken.

Het CPB berekende onder andere dat de rijkste 0,01 procent van Nederland 21 procent van het inkomen kwijt is aan belastingen, terwijl dat bij de midden- en lage inkomens 40 procent is. Bij de allerlaagste inkomens is dat wel 55 procent, maar zij worden veelal gecompenseerd door uitkeringen en toeslagen.

Geen profijt van heffingskortingen

Van Rij kijkt dan ook vooral naar de middeninkomens. „Dat is de groep die aan de ene kant geen profijt heeft van toeslagen en heffingskortingen, maar het aan de andere kant wel gewoon zwaar heeft,” zegt hij vrijdagochtend.

Ook zijn kabinetsgenoot Carola Schouten (Armoedebestrijding) zoekt naar manieren ‘waarop we de druk eerlijker kunnen verdelen’. „Dat zijn de grote vragen waar nu discussies over lopen.”

Linkse partijen in de Kamer zijn boos. „Niet verrassend,” noemt Renske Leijten (SP) de uitkomsten van het rapport. „Maar dat het nu pas duidelijk wordt, is tamelijk bizar. De verhoging van de btw is iets waarvan het CPB zei dat het bij alle inkomens even hard neer zou slaan, aldus Leijten. „Niet dus.” PvdA’er Henk Nijboer grijpt het rapport aan om opnieuw te pleiten voor ‘een progressieve vermogensbelasting en de aanpak van fiscale pretbox 2’, voorstellen die hij eerder samen met GL deed.

Ook coalitiepartij D66 stelt dat er aan de hand van het onderzoek ‘werk aan de winkel’ is. „Denk aan verhoging minimumloon, belasten (inkomen uit) grote vermogens) een de aanpak van ‘pretbox’ box 2”, vindt Steven van Weyenberg.

Onderhandeling over bijstellen financiële plannen

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet mikt op een belastinghervorming. Staatssecretaris Van Rij sleutelt daarnaast aan de vermogensheffing, omdat de rechter daar onlangs een streep doorheen zette. De coalitie onderhandelt bovendien over het bijstellen van de financiële plannen, nu de koopkracht van velen op ploffen staat en er forse tegenvallers zijn. De Telegraaf onthulde deze week dat daarbij ook gekeken wordt naar zaken als box2 en box3, de vermogensheffing en het harder aanslaan van het bedrijfsleven.