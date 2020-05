Dode en zwaargewonde door frontale botsing in Rossum

Ⓒ Foto Persbureau Midden Brabant

ROSSUM - Bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto op de provinciale weg N322 bij het Gelderse dorp Rossum is een van de twee inzittenden van de personenauto om het leven gekomen. De andere inzittende is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden, meldt de politie van Oost-Nederland.