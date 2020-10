Boete van 2.500 euro bij bezit mes op straat Zaanstad

„Wapens en geweld moeten onze gemeente uit”, zo stelt burgemeester Jan Hamming. „De afgelopen jaren zijn er te veel geweldsincidenten geweest met soms tragische gevolgen. Ik wil er alles aan doen om dit terug te dringen. Met dit verbod op messen en andere gevaarlijke voorwerpen stellen we een norm. Het is niet normaal om een wapen bij je te dragen. Doe je dat toch, dan zetten we daar een flink geldbedrag tegenover”, aldus Hamming in een persbericht.

Hamming zegt dat de politie niet zomaar op mensen af zal stappen om te vragen of ze in het bezit zijn van gevaarlijke wapens. Wél gebeurt die tactiek in gebieden in de stad waar preventief mag worden gefouilleerd, zo schrijft NH Nieuws.

Eerder al besloten diverse winkels, lokaal en landelijk, zoals de HEMA, Ikea en Xenos, om een leeftijdsgrens te binden aan de verkoop van messen.