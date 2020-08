Restaurant China zegt sorry voor ’afgewogen dieet’

Dat schrijft de BBC. Het vleeesrestaurant in Changsha plaatste deze week twee grote weegschalen bij de ingang. Bezoekers werden gevraagd de uitkomst in te voeren in een app. Die zou dan een menu aanbevelen.

Als reden voor de actie werd een nationale campagne tegen voedselverspilling opgevoerd. Op een bord stond ’Operation Leeg Bord’ en ’Wees zuinig en ijverig, ga voor lege borden’.

Chinese Weibo-gebruikers waren echter niet unaniem positief. Berichten over het restaurant zouden minstens 300 miljoen keer bekeken zijn. „Onze intenties waren om te stoppen met voedselverspilling. We wilden nooit mensen gedwongen wegen.”

Xi wil minder grote porties

De campagne tegen voedselverspilling werd deze week gelanceerd. President Xi noemde de omvang van het probleem ’schokkend’. De Wuhan Catering Industry Association vroeg prompt aan restauranthouders in de door het coronavirus wereldberoemd geworden stad om het aantal borden per klant te verminderen; bij groepen in ieder geval één bord minder dan het aantal leden van de groep.

De staats-tv bekritiseerde bijvoorbeeld livestreamers die zichzelf filmden terwijl ze grote aantallen voedsel opaten, zag de BBC.