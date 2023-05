Premium Het beste van De Telegraaf

Gruwelijke filmpjes op sociale media katalysator voor straatjongeren Punten scoren met grof geweld: ’Hoe verder je gaat, hoe meer status je krijgt’

Door Martijn Schoolenberg

Beeld ter illustratie van een oudere man die zijn hond uitlaat. In werkelijkheid overkwam het in Pijnacker maandag een andere hondenbezitter dat hij vanuit het niets werd toegetakeld door vier agressieve tieners. Ⓒ 123RF

Het is schering en inslag deze weken: filmpjes op sociale media waarbij groepen jongens anderen in elkaar slaan. Dat levert gruwelijke beelden op, zoals op station Bijlmer ArenA waar een man op het spoor geduwd werd of een oudere man die in Pijnacker tijdens het uitlaten van zijn hond ervan langs krijgt. Wat bezielt jongeren van soms amper twaalf jaar oud om dit te doen? „Door de regels te tarten, scoor je punten.”