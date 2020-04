Een muisstil Utrecht houdt zich aan de regels

In het hart van Utrecht, waar in vorige jaren duizenden mensen de Vrijmarkt bezochten, is het nu stil. Ⓒ Menno Bausch Fotografie

Utrecht - Het is op Koningsdag ongekend stil in het centrum van Utrecht. Binnen de singels is het nog rustiger dan afgelopen weekend, toen er hier en daar nog wat gewinkeld werd. Park Lepelenburg is maar matig bezet, ook hier overheersen ondanks het stralende weer de lege plekken. De mensen houden zich goed aan de anderhalvemeter-regel en nergens zijn groepen te zien.