Grimmige sfeer bij ’vrijheidsdemonstratie’ Tweede Kamer

Op de Koekamp en langs het Malieveld laaide het protest weer even op. De sfeer was grimmig met joelende demonstranten die allerlei leuzen scandeerden. De politie maande de demonstranten via de luidspreker om ’zich te verwijderen’. Vrij snel gaven de meesten hierop gehoor. Jan Hendrik, gekleed in een gewaad met de tekst ’Leven gaat voor de dood’ vindt dat er nu wel een statement is gemaakt. „De kern is dat we onze vrijheid terug willen. Het is te zot voor woorden dat gezonde mensen in quarantaine moeten. Bovendien is er nu wel genoeg capaciteit op de intensive care. Als je kwetsbaar bent, moet je thuis blijven.”

Er deden volgens de politie tussen de 100 en 200 mensen aan het protest mee, dat ’s middags weer uit elkaar leek te vallen. Ter plekke waren veel agenten op de been.

5G

Verschillende groeperingen hebben zich aangesloten bij het protest onder de noemer ’vrijheid van het volk’. Zo zijn er mensen aanwezig die actievoeren tegen de komst van 5G en zijn er betogers die zich verzetten tegen vaccineren. Volgens oproepen die op Facebook circuleren willen ze behoud van privacy en zijn ze boos om de „kapotgemaakte” economie.

Noodverordening

Het is niet duidelijk wie heeft opgeroepen tot de manifestatie, al staat in het pamflet wel dat iedereen zich moet houden aan de 1,5 meter afstand. Volgens de gemeente Den Haag hoeven demonstraties doorgaans niet van tevoren aangemeld, maar geldt nu - in coronatijd - een noodverordening, die onder meer gaat over het verbod op evenementen. Maar ook in die noodverordening kán voor demonstreren een uitzondering worden gemaakt. Het historische Binnenhof is afgesloten.

De gemeente heeft maandag na de oproepen op Facebook geprobeerd in contact te komen met de organisatoren, maar het blijft onduidelijk wie dat zijn. Een woordvoerster van de gemeente: „De gemeente mag beperkingen opleggen aan zo’n demonstratie en dan in overleg met de organisatie afspraken maken. Maar dat overleg was niet mogelijk en daarom is dit een onrechtmatige samenkomst.”