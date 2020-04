Tientallen bij demonstratie Tweede Kamer tegen lockdown

Verschillende groeperingen hebben zich aangesloten bij het protest onder de noemer ’vrijheid van het volk’. Zo zijn er mensen aanwezig die actie voeren tegen de komst van 5G en zijn er betogers die zich verzetten tegen vaccineren. Volgens oproepen die op Facebook circuleren willen ze behoud van privacy en zijn ze boos om de „kapotgemaakte” economie.

Rond 13.30 uur stond er nog een klein groepje op het Plein. De politie was (en is) aanwezig om een en ander te begeleiden, maar hoefde niet in actie te komen. Ook zijn geen aanhoudingen verricht. De gemeente Den Haag stelt dat er sprake was van een onrechtmatige bijeenkomst.

Noodverordening

Het is niet duidelijk wie heeft opgeroepen tot de manifestatie, al staat in het pamflet wel dat iedereen zich moet houden aan de 1,5 meter afstand. Volgens de gemeente Den Haag hoeven demonstraties doorgaans niet van tevoren aangemeld, maar geldt nu - in coronatijd - een noodverordening, die onder meer gaat over het verbod op evenementen. Maar ook in die noodverordening kán voor demonstreren een uitzondering worden gemaakt. Het historische Binnenhof is afgesloten.

De gemeente heeft maandag na de oproepen op Facebook geprobeerd in contact te komen met de organisatoren, maar het blijft onduidelijk wie dat zijn. Een woordvoerster van de gemeente: „De gemeente mag beperkingen opleggen aan zo’n demonstratie en dan in overleg met de organisatie afspraken maken. Maar dat overleg was niet mogelijk en daarom is dit een onrechtmatige samenkomst.”