Uitlevering Assange aan VS dichterbij

Javid zei donderdag tegen de BBC: „Hij zit terecht achter de tralies. Er ligt een Amerikaans uitleveringsverzoek dat vrijdag voor de rechter komt. Ik heb woensdag het uitleveringsbevel ondertekend.” Het is niet bekend wanneer de Britse rechter beslist of Assange mag worden uitgeleverd.

De Verenigde Staten beschuldigen Assange en WikiLeaks ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid. Er zijn achttien aanklachten tegen hem ingediend. In Zweden wordt hij verdacht van seksueel misbruik, maar dat land heeft nog niet om zijn uitlevering gevraagd.

Assange hield zich sinds juni 2012 schuil in de ambassade van Ecuador in Londen. Ecuador bood hem jarenlang onderdak, maar maakte daar in april van dit jaar een einde aan. De Britse politie arresteerde hem.