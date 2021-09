Duizenden demonstranten protest Unmute Us

Ook in Eindhoven zijn al duizenden demonstranten toegestroomd. Op het Malieveld in Den Haag is het nog vrij rustig. Daar worden maximaal 5000 demonstranten verwacht, ook uit Rotterdam, waar zaterdag geen ruimte was voor een eigen protest.

De demonstraties zijn vanaf 14.00 uur verder nog in Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Tilburg, Nijmegen en Utrecht. Het is de tweede keer dat de evenementensector de straat op gaat, omdat na de eerste protestacties van 21 augustus, toen ruim 70.000 betogers en meer dan 2500 organisaties demonstreerden, een inhoudelijke reactie vanuit de overheid uitbleef. De evenementensector roept het kabinet op alle evenementen per direct door te laten gaan.