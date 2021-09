Tienduizenden demonstranten protest Unmute Us

In Amsterdam, waar 15.000 deelnemers werden verwacht, is het zo druk dat de gemeente al heeft opgeroepen niet meer aan te sluiten. Ook in onder meer Utrecht, Groningen, Den Haag en Maastricht zijn duizenden mensen op de been. Ook zijn er op verschillende plekken veel toeschouwers.

In Amsterdam lopen demonstranten een route die begint en eindigt in het Westerpark. De langgerekte stoet is al enige tijd aan het lopen. In Utrecht loopt jong en oud mee. Het gaat onder meer om orkestleden, festivalorganisatoren, mensen die werken in clubs, en mensen die weer willen dansen. Op diverse wagens en borden is te lezen dat mensen het beleid niet meer snappen.

Danceparade

De protestactie in Utrecht lijkt bijna een soort danceparade: mensen dansen en springen. Van een gebouw viel door het gedreun natuursteen naar beneden, bijna op mensen. De stoet ontvangt veel steun van de ook in groten getale aanwezige toeschouwers. Duizenden mensen staan toe te kijken.

Datzelfde gebeurt ook in Groningen, waar dus niet alleen naar schatting van de organisatie zo’n tienduizend deelnemers, maar ook duizenden toeschouwers zijn. Ook hier wordt er gedanst en lijkt bijna meer sprake te zijn van een feest dan van een protestactie.

"Dit beleid klopt voor geen 1,5 meter"

In Groningen rijden ook 25 wagens mee tijdens de mars, volgens de organisatie het grootste aantal van alle steden waar wagens meerijden. Vanaf de wagens wordt muziek gespeeld, mensen zwaaien met borden met teksten als ’Minder grappen meer House’ en ’Dit beleid klopt voor geen 1,5 meter’.

Een van de deelnemende wagens in Groningen is van Agora Events. „Wij zijn hier omdat de evenementensector weer open moet. We laten ons nu horen aan de stad, omdat het zo stil is geweest.”

In Den Haag is het eveneens druk. Terwijl er maximaal vijfduizend mensen werden verwacht, spreekt de organisatie hier inmiddels van zo’n acht- tot tienduizend deelnemers. In Maastricht zouden er zo’n zevenduizend demonstranten op de been zijn, terwijl er maar op een opkomst van 1000 was gerekend. Daar zijn veel deelnemers uit de carnavalswereld.

Tweede keer

De demonstraties zijn van 14.00 tot 17.00 uur, in in totaal tien steden. Het is de tweede keer dat de evenementensector de straat op gaat, omdat na de eerste protestacties van 21 augustus, toen ruim 70.000 betogers en meer dan 2500 organisaties demonstreerden, een inhoudelijke reactie vanuit de overheid uitbleef.