Vattenfall: plan biomassacentrale Diemen in de ijskast

,,Wij zitten er niet op te wachten iets te bouwen wat niemand wil. Daar worden we als bedrijf ook niet blij van”, zegt Vattenfall-bestuursvoorzitter Martijn Hagens in de podcast Studio Energie. De afgelopen maanden is de maatschappelijke kritiek op houtkap en opstook van houtige biomassa steeds groter geworden.

Hagens meent dat activisten zich niet altijd van eerlijke argumenten bedienen. Bovendien is in het klimaatakkoord nu eenmaal afgesproken dat houtige biomassa een manier is om de CO2-uitsoot in Nederland te verlagen. Critici klagen echter dat het gaat om een boekhoudkundige truc en dat biodiversiteit en luchtkwaliteit worden aangetast.

’Verstandig besluit’

Door juridische procedures die tegen de bouw van de centrale zijn aangespannen, zou de bouw sowieso al vertraging oplopen. Toch is Johan Vollenbroek, die tegen de centrale procedeert, positief. ,,Ik denk dat dit een heel verstandig besluit is. Heel Nederland is onderhand wel klaar met de biomassa.”

Volgens Vollenbroek staat Vattenfall sowieso juridisch niet sterk. Zo is er geen milieueffectrapportage gemaakt en dreigt de omgeving te worden opgescheept met een uitstoot vol giftige stoffen. ,,Ik schat de kans groot dat de vergunningen onderuitgaan en dat de bouw nog weer jaren vertraging oploopt.”

Het kabinet moet binnenkort gaan beslissen of houtige biomassa nu wel of niet als duurzaam is te oormerken. Ⓒ Dijkstra BV

Comité Schone Lucht, dat zich in de regio Amsterdam nog het hardst tegen de biomassacentrale verzet, is nog voorzichtig. Fenna Swart heeft moeite de goede bedoelingen van het Zweedse staatsbedrijf te geloven. ,,Nu zeggen ze ineens te luisteren naar de maatschappelijke onrust. Maar het is slechts voor de bühne. Ik geloof dat het is bedoeld om flink druk te zetten op de politiek om op te schieten met de groene handtekening voor biomassa.”

Groen labeltje

Swart duidt op het advies over biomassa dat de Sociaal-Economische Raad (SER) deze weken voorbereidt voor het kabinet. Daaruit moet het kabinet concluderen of houtige biomassa nu wel of niet als duurzaam is te oormerken. Als het aan Vattenfall ligt, dan komt dat groene labeltje er wel.

Hagens: ,,Als blijkt dat er geen acceptatie is voor biomassa, dan moeten we echt het klimaatakkoord gaan aanpassen.” Want dan, zo waarschuwt de baas van het warmtebedrijf, haalt Nederland ook de Europese klimaatdoelstellingen niet. Alternatieven als restwarmte of geothermie laten nog behoorlijk lang op zich wachten.