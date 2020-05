Wie hangt er nou een kat op? ’Een sadist haalt genoegen uit lijden’

Agenten troffen een dode kat aan, opgehangen aan de Venserbrug in Diemen. Ⓒ Politie Diemen ouder-amstel

AMSTERDAM - Een kat, opgehangen aan een touw aan een brug. Dood. Een gruweldaad, en niet voor niets doet de politie in Diemen onderzoek. Wie doet zoiets? En is hier een persoon aan het werk die vroeg of laat een mens iets aandoet? Volgens psychologen zijn er verschillende type mensen die dieren mishandelen.