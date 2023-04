Koning Willem-Alexander in nieuwe podcastserie: ’Dit was mijn moeilijkste moment als koning’

In Nieuwegein was kort na de het neerstorten van het vliegtuig een eerste bijeenkomst van nabestaanden waarbij het staatshoofd ook aanwezig was. „Jij bent je broer verloren, dus jouw gevoel accepteren we echt”, vertelden mensen me. Prins Friso kwam in februari 2012 tijdens zijn wintersportvakantie in een lawine terecht, en overleed later. „Ik kreeg dat telefoontje toen ook, net als deze mensen”, zei Willem-Alexander, die aangaf dat de gebeurtenis met de MH17 op hem diepe indruk maakte. „Het moment dat de eerste kist uit het vliegtuig komt vergeet je nooit meer. Dat was ook zo bij bijvoorbeeld de cafébrand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede, de Bijlmerramp. Daar kun je je niet op voorbereiden.” De koning gaf daarbij aan dat hij als persoon ’best emotioneel is’. „Ik kan het soms moeilijk drooghouden, zeker bij pijn en verdriet bij anderen. Het is ook goed dat het niet, zoals vroeger, als teken van zwakte wordt gezien. Mijn vrouw, een latina, denkt daar ook zo over.”

Poetin

Dat jaar was sowieso het meest heftige in zijn tienjarige koningschap. In 2014 viel Rusland de Krim binnen, en kort ervoor was het staatshoofd met president Poetin nog op de foto gegaan. Het is het beroemde beeld waarop de twee te zien zijn, proostend met een biertje, tijdens de Olympische Spelen in Sotchi. „We wilden de vriendschap aanhalen, en mij was gevraagd om aanwezig te zijn in het Holland Heineken House, omdat hij daar ook zou zijn.” Het jaar ervoor was het vriendschapsjaar tussen Nederland en Rusland op een deceptie uitgelopen, door tal van incidenten. Het jaar erop moesten, zo was de bedoeling, de banden tussen de twee landen juist weer worden aangetrokken.

Willem-Alexander en Poetin proostend met een biertje, tijdens de Olympische Spelen in Sotchi. Ⓒ AFP

’Out of body-experience’

Het jaar ervoor, toen Willem-Alexander werd ingehuldigd als koning, had hij een ’out of body-experience’, zo vertrouwde hij Edwin Evers, interviewer in de podcast, toe. Willem-Alexander trad naar eigen zeggen ’buiten zichzelf’ toen hij werd ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, op 30 april 2013 nadat hij de kroon van zijn moeder, koningin Beatrix, had overgenomen. „Het was alsof ik boven mezelf aan het zweven was. Ik vroeg me af: wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent? Die vraag stel ik mezelf elke dag: wie denk je wel niet dat je bent, dat jij dit mag doen?”

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op het balkon van het Koninklijk Paleis zwaaien naar de Oranjefans. Ⓒ ANP / HH

De eerste drie afleveringen van de podcastserie zijn donderdagochtend gepubliceerd. De komende periode verschijnt er steeds op de donderdagochtenden een nieuwe aflevering. De koning kijkt terug op elk afzonderlijk jaar tijdens zijn tienjarige koningschap.