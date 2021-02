Lichte stijging aantal coronapatiënten, wel daling ic

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de niet-spoedeisende reguliere zorg af te schalen. Om verdere schade te voorkomen, is het LCPS al ruim drie maanden bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s. Waar er in de afgelopen weken nog enkele Nederlanders met corona naar de intensive care in Duitsland werden verplaatst, is dat nu niet langer het geval.

En ziekenhuizen vrezen dat de Britse variant van het coronavirus in maart de druk verder zal doen toenemen. Anderhalve week geleden voerde het kabinet daarom de avondklok in tot en met 9 februari. Wel melden bronnen inmiddels dat daar een einde aan komt als de besmettingscijfers blijven dalen. Basisscholen en kinderopvang gaan in de week van 8 februari bovendien weer open, terwijl het dan ook mogelijk wordt om bestellingen af te halen bij niet-essentiële winkels.

Laag aantal besmettingen

Het aantal nieuwe positieve tests de afgelopen dag geeft hoop. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 3280 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 29 september.

In de afgelopen zeven dagen zijn 29.031 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4147 positieve tests per etmaal. Dat cijfer daalt al weken.

Bekijk ook: Laagste aantal nieuwe coronagevallen sinds eind september

Randstad

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 120 besmettingen aan het licht. In Rotterdam werden 107 inwoners positief getest en in Den Haag en Eindhoven 70. Verder waren er 42 nieuwe gevallen in Utrecht.

Het aantal coronasterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 27 en dat is het laagste aantal sinds 7 december. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want zulke cijfers komen soms met wat vertraging binnen en het cijfer ligt op maandag meestal lager dan andere doordeweekse dagen. Het aantal corona-gerelateerde doden in Nederland staat op 14.000.