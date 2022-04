Vakantie in ramptijd wordt linkse minister in Duitsland fataal

Premium Binnenland

Lilianne Ploumen kon verdeelde PvdA niet uit het slop trekken

In ruim een jaar tijd is het oud-minister Lilianne Ploumen (59) niet gelukt om de PvdA kleur op de wangen te geven. Al sinds haar aantreden als partijleider waren er twijfels over haar geschiktheid. Ze slaagde er niet in de verdeelde partij bij elkaar te brengen.