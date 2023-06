Sneller uit BKR-register na schuldhulp

Dat maakt minister Schouten (Armoedebeleid) donderdag bekend, na een verzoek van de Tweede Kamer. Die wil dat mensen die ’intensieve’ schuldhulp hebben gekregen, sneller met een schone lei verder kunnen. Nu staan ze nog vijf jaar in het BKR-register, waardoor het moeilijker is om bijvoorbeeld een lening of hypoheek te krijgen. Dat wordt fors verkort.

De duur van een schuldsaneringstraject gaat ook omlaag. Nu duurt dat proces nog drie jaar, maar dat wordt gehalveerd naar achttien maanden. De hoop is dat mensen door die lagere drempel sneller hulp zoeken bij schulden.

Schouten trekt daarnaast 8 miljoen euro uit voor onderwijs over geldzaken. Die educatie begint op mbo-scholen, omdat die leerlingen relatief jong verantwoordelijk worden voor hun eigen financiën. Volgend jaar worden de lessen ook gegeven in het basis- en middelbaar onderwijs.