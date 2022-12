A12 bij Zoetermeer deels dicht door werk aan Nelson Mandelabrug

De snelweg blijft overdag open, de sluiting geldt tussen 21.30 uur en 05.30 uur. Er blijft minimaal een rijstrook open voor verkeer, aldus de gemeente, die waarschuwt voor hinder voor het verkeer vanwege minder beschikbare rijstroken. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt via Twitter voor mogelijke vertraging door de wegafsluiting.

De weg moet deels dicht vanwege voorbereidende werkzaamheden aan de brug. Er worden glasplaten uit de kap gehaald als voorbereiding op het weghalen van het deel van de brug over de snelweg, schrijft de gemeente.

Instortingsgevaar

Begin december sloot Zoetermeer de brug over de A12 op stel en sprong omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar. Aanleiding waren twee onderzoeken naar scheuren in de constructie. De Nelson Mandelabrug is een belangrijke verbinding voor de stad Zoetermeer en de enige manier om onder meer op station Zoetermeer te komen. Naast de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door.

15 januari zou de brug weer gebruikt moeten kunnen worden. Fietsers en voetgangers kunnen op dit moment niet over de brug. NS-station Zoetermeer is niet in gebruik. Ook de halte Driemanspolder van de RandstadRail is buiten gebruik, net als de bushalte Mandelabrug van vervoerder Arriva op de A12. De gemeente heeft op de website een uitgebreide omleidingsuitleg geplaatst voor reizigers die met het openbaar vervoer reizen.