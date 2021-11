Jongetje (9) verdwijnt en wordt vermoord teruggevonden bij veroordeelde moordenaar in Spanje

Het jochie had zich donderdagnamiddag voor Halloween verkleed als het meisje uit de horrorfilm The exorcist. Met zijn vriendjes speelde hij in een parkje in Lardero, een gemeente met zo’n 9000 inwoners, toen hij plots was verdwenen, zo meldt Nieuwsblad. Zijn vriendjes sloegen alarm waarop de politie werd ingeschakeld en een grote zoekactie op poten werd gezet.

Een meisje waarmee Alex aan het spelen was vertelde agenten dat een man hem meegenomen had, en ze wees het huis aan waar de man zich zou bevinden. Op de derde verdieping van dat gebouw, op amper 50 meter van het park, troffen drie mannen die hielpen bij de zoektocht de jongen na enkele uren aan in de armen van de 54-jarige man. Hij was vermoord. De politie moest tussenbeide komen om te voorkomen dat de mannen de verdachte ter plaatse zouden lynchen.

Buurtbewoners komen bijelkaar in het speeltuintje van waaruit Alex (9) verdween en leggen bloemen. Ⓒ EPA

Veroordeeld

De man ontkende het zelf, maar er was nagenoeg geen twijfel dat de vijftiger degene was die Alex ontvoerd en vermoord had. Zijn voorgeschiedenis hielp daar niet bij: de volgens zijn buren erg stille en asociale man belandde in 1998 in de gevangenis. Hij had destijds de 26-jarige makelaar Maria del Carmen Lopez op brute wijze om het leven gebracht. In de rechtbank beschreef hij akelig nauwkeurig hoe hij opgewonden van haar werd tijdens het bezoek aan een appartement dat ze verkocht, hoe hij haar gewelddadig op het bed gooide en haar meerdere keren sneed met een mes. Terwijl ze nog wat tegenstribbelde, verkrachtte hij haar ook nog. Ze overleefde het niet.

Ⓒ ZUMAPRESS.com

Negen jaar eerder had de toen 24-jarige man een meisje van dertien naar zijn huis gelokt. Hij bond haar vast op een stoel, zei wat obscene dingen en spande een koord rond haar nek tot ze het bewustzijn verloor. Vervolgens ejaculeerde hij op haar. Het leverde hem zeven jaar cel op. Twee jaar nadat hij vrijkwam vermoordde hij Maria del Carmen Lopez. Eigenlijk moest hij nog tot 2023 in de gevangenis blijven, maar in april 2020 kwam hij voorwaardelijk vrij door zijn voorbeeldige gedrag in de gevangenis.

In het appartement in Lardero troffen agenten een verwaarloosd appartement vol rommel en lege flesjes bier aan. Buren vertellen in Spaanse media hoe de man een marginaal bestaan leidde. „Hij zag er arm uit”, zei iemand in El pais. „Een zonderling, een kluizenaar”, zo beschrijven weer anderen hem.

Voorkomen

De woede in Lardero is dan ook groot bij de tientallen mensen die zondag op straat bijeen kwamen. „De dood van Alex had voorkomen kunnen worden als justitie zijn werk goed gedaan had”, zei een familielid van de jongen. „Deze moordenaar had zijn straf moeten uitzitten en had nooit op vrije voeten mogen komen.”