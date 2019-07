’Directie zwembad ontmoedigde aangifte’

Een anonieme medewerker van het zwembad vertelt aan Het Laatste Nieuws dat zelfs kinderen van zes jaar oud seksueel worden lastiggevallen. Afgelopen zomer zijn meerdere vrouwen aangerand.

Twee weken geleden kwam het zwembad in het nieuws omdat een minderjarig meisje was betast. Daarna werd bekend dat ook een vrouw verkracht was in het zwembad.

Er laatide kritiek op dat het personeel niks zou doen. Daar is de medewerker die nu met de krant over praat boos over. De tipgever zegt aangifte ontmoedigd wordt door de directie.

„Onlangs nog, was er een meisje dat aangerand was in het bad. De directie heeft op haar ingepraat zodat ze geen klacht zou indienen. Soms wordt de politie al opgebeld door het personeel, en belt de directie hen daarna snel zelf af. En de mensen die redders uitdagen, blijven gewoon in het water zitten.”

Lago, het bedrijf dat het zwembad exploiteert, zegt ’geschokt’ en start een onderzoek. De werknemers hebben daar weinig vertrouwen in. De directie zou alleen oog hebben voor winst en weinig voor de veiligheid.