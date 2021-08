Man opgepakt in Zoutelande na laten zien van geslachtsdeel aan twee Duitse meisjes

Royals

’Charles sluit terugkeer Andrew in publieke functie uit’

Het lijkt uitgesloten dat prins Andrew ooit nog terugkeert in het openbare leven, nu er tegen hem een zaak is aangespannen wegens mogelijk seksueel misbruik. Zijn broer Charles ziet geen weg meer terug in een publieke rol, schrijft The Times op basis van een bron dicht bij de Britse troonopvolger.