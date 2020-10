Zaak tegen drie medeverdachten van moord op Bas van Wijk geseponeerd

De Hoofdddorper Bas van Wijk werd op de bloedhete zaterdagmiddag doodgeschoten, terwijl hij met een groep vrienden bij het Nieuwe Meer lag. Vermoedelijk zag hij hoe de nep-Rolex van een van zijn vrienden door hoofdverdachte El Y. werd weggenomen. Hij riep de dader terug, waarop hij als reactie op gruwelijke wijze met meerdere kogels werd neergeschoten.

Het bizarre geweldsincident zorgde voor grote consternatie, omdat het strandje bij de Nieuwe Meer vol lag met gezinnen, die afkoeling zochten. Vele kinderen hebben gezien hoe Bas van Wijk op klaarlichte dag werd doodgeschoten.

De politie nam de zaak enorm hoog op en zette meer dan 150 mensen in om de dader te vinden. Vier dagen later al werden vijf verdachten aangehouden. De eerste werd heel snel vrijgelaten. Nadat Samir El Y. zijn bekentenis deed dat hij de schutter was, kwamen de andere drie mannen, allen Amsterdammers, na een korte periode op vrije voeten. Zij bleven tot woensdag evenwel verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

Een van de advocaten van de drie voormalige medeverdachten bevestigt dat de zaak tegen zijn cliënt is geseponeerd.