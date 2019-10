Panikerende vader op zinkende auto gooit kind tegen brug

De man reed gisteren na een uitwijkmanoeuvre met zijn volledige gezin in de auto een rivier in Centraal-India in. In paniek graait de vader zijn kinderen uit de zinkende auto. Wat dan gebeurt, gaat door merg en been. De vader kan het kind niet aan omstanders op de brug geven en besluit dan dan maar te gooien.

Het kind, waarvan de leeftijd en het geslacht niet bekend is, glipt door de handen van de omstanders en komt via een klap tegen de brug in het water terecht. Omstanders springen dan pas in het water en het kind komt alsnog, vrijwel ongedeerd, uit de rivier. Niet veel later zitten ook de overige familieleden wonder boven wonder veilig en ongeschonden op de auto. Een bewakingscamera legde het ongeval vast.