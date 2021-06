Papegaai Zarah is na vliegles al vijf dagen vermist: ’Hoe lang houd je dit nog vol?’

„Beste buurtbewoners, mag ik jullie nogmaals vragen mee te blijven kijken en te luisteren?”, schrijft Marjon op Facebook. Marjon traint haar papegaaien om buiten los te kunnen vliegen. Maar omdat de dieren nog niet kunnen landen, raakten ze zondag tijdens de vliegles verdwaald. Bodhi, de andere papegaai van Marjon, is woensdag ongedeerd teruggevonden. Alleen Zarah is nog niet terecht.

Gesignaleerd

Via Facebook schakelt Marjon buurtbewoners in om ook nog naar Zarah te zoeken. Marjon: „Nu we Bohdi hebben gevonden, zijn we druk op zoek naar jou. Maar je laat niks van je horen. Hoe lang houd je dit nog vol?”

Papegaai Zarah is vandaag vijf dagen weg, maar Marjon geeft de moed niet op. De papegaai is vanochtend rond 07.00 uur gesignaleerd in Landsmeer.