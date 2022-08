Nog eens 5600 extra crisisnoodopvangplekken asielzoekers nodig

Het kabinet beseft dat het hiermee veel vraagt van de regio’s, maar de extra inzet is nodig om te voorkomen dat er mensen op straat slapen, heeft Van der Burg de burgemeesters op het hart gedrukt. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar, zegt de staatssecretaris.

Andere kortetermijnmaatregelen om de druk op het aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten, lopen niet goed. Er zijn twee cruiseschepen besteld waarop asielzoekers opgevangen kunnen worden, maar geschikte locaties zijn nog steeds niet gevonden, laat een woordvoerder van de staatssecretaris weten. Het plan is nog steeds om een cruiseschip in een haven in Velsen te laten aanmeren, maar er wordt nog onderzoek gedaan op welke manier dat veilig kan. Met diverse andere gemeenten worden gesprekken gevoerd over een locatie voor het tweede schip.

De eveneens gemaakte afspraak om versneld 7500 statushouders vanuit asielzoekerscentra (azc) uit te plaatsen naar een reguliere woning, „loopt totaal niet”, zegt de woordvoerder. Die versnelde uitplaatsing is nodig om de doorstroom van Ter Apel naar asielzoekerscentra op gang te brengen. Zo’n 15.000 statushouders verblijven nu op een azc, terwijl ze recht hebben op een woonruimte.

’Doen hun best’

Die versnelde uithuisplaatsing „gebeurt eigenlijk niet”, vertelt de woordvoerder. „Gemeenten willen wel en doen hun best”, maar onder meer de krapte op de woningmarkt, de wachtlijsten voor andere spoedzoekers en de stikstofproblematiek waardoor amper huizen gebouwd kunnen worden, spelen de overheid parten, verduidelijkt ze.

De Veiligheidsregio’s hebben maandag nogmaals bij Van der Burg aangedrongen op een structurele oplossing die van het kabinet moet komen. Daar wordt hard aan gewerkt, zegt de woordvoerder, zoals aan een wettelijke verplichting voor gemeenten om asielzoekers op te vangen. Hier ligt geen wet voor klaar en een bijkomend probleem is dat met zo’n wet het lokaal gezag als het ware wordt omzeild, tekent zij daarbij aan. Mede daarom is zo’n wet niet van de ene op de ander dag geregeld.

Structurele oplossing

Het kabinet pakt daarnaast de overlast en de instroom aan van kansarme asielzoekers. Ook moet het kabinet ervoor zorgen dat mensen die hier niks te zoeken hebben zo snel mogelijk vertrekken, zo heeft de staatssecretaris aan het Veiligheidsberaad laten weten. „We willen het liefst vandaag of morgen met een structurele oplossing komen”, zegt de woordvoerder, maar ze durft zich niet te wagen aan harde data waarop concrete maatregelen kunnen worden ingevoerd.