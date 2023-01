Mannen houden zich dood tijdens vlucht voor politie

Agenten wilden de Audi waarin de twee zaten controleren in de wijk Azmannsdorf in Erfurt. Maar in plaats van te stoppen, reed de auto weg. Even later werd het voertuig langs de kant van de weg aangetroffen, hij was van binnenuit afgesloten. De twee inzittenden lagen achterin de auto met het gezicht naar beneden. De verdachten hielden zich dood, totdat de politie meerdere keren had gedreigd de auto te forceren. Het duo besloot om eieren voor hun geld te kiezen en maakte de deuren toch maar open.

Ze waren onder invloed van drugs en hadden allebei geen rijbewijs. De 42-jarigen ontkenden allebei de auto te hebben bestuurd, zo meldt de politie van Erfurt. Ze zijn naar het politiebureau gebracht en er is proces-verbaal opgemaakt. Na afloop daarvan mochten ze naar huis... lopend welteverstaan