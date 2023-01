Baby mét placenta gevonden, meisje blijkt slechts een uur oud

Nadat er een melding van een huilende baby binnen was gekomen, gingen agenten een kijkje nemen bij de heuvel waar het gehuil vandaan kwam. Daar troffen ze het meisje, gewikkeld in een deken, aan. Het was op dat moment slechts zo’n 11 graden buiten, aldus ABC.

Het meisje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze bleek fysiek in orde te zijn. „Godzijdank vonden wij het meisje voordat ze onderkoeld was geraakt of dieren haar iets aan konden doen. Ze is achtergelaten in extreem kwetsbare omstandigheden, maar ze is een sterk klein meisje en het lijkt erop dat het erg goed met haar gaat”, aldus sheriff Grady Judd.

De autoriteiten hebben onder meer een bloedhond en een drone ingezet om de moeder van het meisje te vinden, maar die pogingen waren tot nu toe niet succesvol. Florida heeft een wet die ouders toestaat hun pasgeboren kinderen binnen een week achter te laten bij de brandweer of een medische instantie.