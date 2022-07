Liz Truss haalt achterstand op Penny Mordaunt in om Britse premierstrijd

Volgens de meeste politieke insiders heeft Truss de beste papieren om te strijden met Sunak. Bij de vierde ronde haalde Kemi Badenoch de minste stemmen en werd geschrapt van de lijst. Ze wordt gezien als iemand die, net als Truss, aan de rechterkant van de fractie opereert. Truss zal waarschijnlijk meer van de nu te verdelen Badenoch-stemmen trekken dan Mordaunt.

Bekijk ook: Strijd om Brits premierschap naar beslissende fase

Het gaat om een belangrijke stem. Want hoewel Sunak het meest populair is bij zijn fractiegenoten, willen de Conservatieve partijleden niets van hem weten. Volgens een peiling van dinsdagochtend zou hij van alle overige drie kandidaten, inclusief Badenoch, verliezen als het aankomt op een stemming door de leden. En het zijn juist de leden die de ultieme doorslag geven.

Maar niets is zeker in deze strijd om het partijleiderschap. Vorige week was het juist Mordaunt die de voorkeur leek te hebben van de partijleden. Maar na fletse televisieoptredens lijkt ze het momentum te hebben verloren.

Bekijk ook: Aanval onder de gordel in strijd om Brits premierschap

Brexit

De enige die nog zwakker uit de televisiediscussies kwam, was overigens Truss. Ze maakt een verbeten indruk en hamert voortdurend op haar prestaties, wat niet erg geloofwaardig is voor iemand die haar carrière begon als Liberaal Democraat en die als enige van de resterende kandidaten tegen Brexit stemde tijdens het referendum van 2016. Mordaunt wordt daarentegen gezien als iemand die goede kans maakt Labour in 2024 te verslaan.