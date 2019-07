Strijd om 3 miljoen dollar op allereerste WK Fortnite

Het toernooi krijgt minder aandacht, maar levert meer geld op. Ongeveer 40 miljoen gamers hebben meegedaan aan de kwalificaties, maar enkele honderden hebben het eindtoernooi gehaald. Onder hen zijn vier Nederlanders.

Het toernooi is in het Arthur Ashe Stadium in New York. Over een paar weken wordt daar de US Open getennist. De totale prijzenpot van het toernooi is maar liefst 30 miljoen dollar, omgerekend bijna 27 miljoen euro. Elke deelnemer krijgt in elk geval 50.000 dollar mee naar huis. De winnaar krijgt 3 miljoen dollar. Dat is meer geld dan tennisser Novak Djokovic kreeg toen hij onlangs Wimbledon won. En ook de nummers 2, 3 en 4 gaan miljoenen verdienen. Daarnaast is er een teamcompetitie, waarvan de winnaars ook 3 miljoen dollar mogen verdelen.

Battle Royale

Fortnite is een van de populairste games ooit. Momenteel zijn er ongeveer 200 miljoen geregistreerde spelers, van wie er bijna 80 miljoen regelmatig spelen. Fortnite is in principe gratis, maar gamers kunnen er allerlei extra's voor aanschaffen. Ook bestaan er uitgaven van het spel waarvoor wel moet worden betaald.

De bekendste versie is Battle Royale: honderd gamers belanden samen op een eiland en moeten tegen elkaar vechten. Ze kunnen dat alleen doen of teams vormen. Om zichzelf te verdedigen moeten ze wapens vinden en gebouwen uit de grond stampen. Wie het langst in leven blijft, wint. In Creative mogen spelers zelf een wereld bouwen waarin ze spelen.

Live-streams

Games zijn een grote markt. De favorieten op het WK Fortnite zijn professionals, die worden begeleid door een complete technische staf. Ze streamen hun wedstrijden, die veel kijkers trekken. Het WK wordt rechtstreeks uitgezonden op Twitch, Youtube, Twitter en Facebook. Bij de Aziatische Spelen vorig jaar was gamen een demonstratiesport. Bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is gamen misschien ook te zien.