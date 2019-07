Operatiekamers UMCG blijven dicht wegens tekort personeel

Door een gebrek aan specialistisch personeel sloot het ziekenhuis vorig jaar vier van de 29 operatiekamers. Ook het aantal bedden op de intensive care werd verminderd, zo meldt RTV Noord. Om bestaand personeel aan te houden, werd hen een premie van 5000 euro beloofd wanneer ze drie jaar zouden blijven. Ook gingen parttime medewerkers extra werken en werd nieuw personeel aangetrokken en opgeleid.

Ondanks al die maatregelen is het tekort nog altijd niet opgevuld. Op volle kracht opereren gaat voorlopig niet lukken. „De sterkte van de dip die we nu meemaken hebben we niet voorzien, misschien konden we het ook wel niet voorzien. Er gingen meer mensen met pensioen dan verwacht en we hadden een hogere uitstroom naar onder meer de ambulancezorg”, vertelt anesthesioloog Peter Meyer aan de regionale omroep.

Hoge werkdruk

De hoge werkdruk die door het tekort is ontstaan, is een belangrijke reden om de operatiekamers nog langer gesloten te houden. „Als we mensen overvragen vallen ze uit”, aldus Meyer. „Dan zouden we mensen zodanig overbelasten dat we nieuwe uitstroom creëren.”

Ook het aantrekken van buiten wil niet echt vlotten, omdat er een landelijk tekort is aan ok-personeel.

Het UMCG kan voorlopig minder ingrepen inplannen, bovendien zijn er ook minder bedden beschikbaar. Het gevolg is dat de wachtlijsten nog verder oplopen.