Derde dode door coronavirus in Italië

In totaal zijn in het noorden van Italië ruim 130 mensen besmet geraakt met het virus, dat eind vorig jaar voor het eerst uitbrak in de Chinese provincie Hubei. Italië is van alle Europese landen het hardst getroffen.

Bekijk ook: Mysterie rond oorsprong coronavirus in Italië

Dorpen op slot

Door het virus zitten meerdere dorpen in het noorden van Italië op slot. De regering kondigde zondag speciale maatregelen aan, die verspreiding van het virus moeten voorkomen. Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte blijven die enkele weken van kracht. „In zones die als hotspots worden gezien, moet speciale toestemming worden verleend voordat mensen mogen komen of gaan”, stelde hij op een persconferentie. Elf gemeenten gaan daarvan wat merken, vooral in Lombardije en het aangrenzende Veneto. Ook scholen en bedrijven moeten daar dicht.

Het hoofd van de civiele beschermingsdienst, Angelo Borrelli, zei zondag dat er duizenden plekken zijn geregeld voor mensen die in quarantaine moeten of ziek zijn. Zij kunnen worden opgevangen in legerkazernes of hotels.

Omliggende landen als Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland maken zich zorgen om het virus in Italië en houden de situatie in de gaten.