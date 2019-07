Grote vleesetende worm aangetroffen in Valencia

De vleesetende worm, genaamd de Obama nungara. Ⓒ Wiki

Valencia - Vrijwilligers hebben in Parque Natural de l’Albufera in Valencia een aantal vleesetende wormen aangetroffen. De worm genaamd de Obama nungara, komt oorspronkelijk niet voor Europa, en is vermoedelijk in zakken met potgrond meegereisd vanuit Zuid-Amerika.