’Desnoods boetes bij te weinig afstand’

„Verpleeghuizen gaan dicht omdat er oudere, kwetsbare mensen zitten. De mensen in de leeftijdscategorie van 65 totdat je in een verpleeghuis terecht kunt, vormen een aanzienlijk deel van de risicogroep”, vertelt Osterhaus. Die risicogroepen zouden volgens de viroloog juist beschermd moeten worden. „De mensen die zich niet aan de regels houden hebben er persoonlijk waarschijnlijk het minste last van, maar de risicogroepen hebben dat wel.”

Hij noemt het gedrag dat mensen zaterdag vertoonden onacceptabel en benadrukt dat als mensen zich niet houden aan de regels van sociale afstand houden, de verspreiding van het virus in te grote mate doorgaat. „We gaan er vanuit dat mensen hun eigen sociale verantwoordelijkheid nemen. Als ze dat niet doen, moeten we echt in een lockdown zoals die in andere Europese landen ook is uitgevoerd. Laat de politie mensen in eerste instantie met vriendelijke woorden wijzen op hun verantwoordelijkheid. Helpt dat niet, dan met de harde hand: boetes uitschrijven.”

„We horen en lezen allemaal de dramatische verhalen over tekort aan ziekenhuisbedden en kunstmatige beademing. Met man en macht proberen we de zorg op peil te houden, de modellen geven aan dat dat waarschijnlijk niet zal lukken op deze manier”, stelt Osterhaus.