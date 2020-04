Ministerie: corona-app laat nog wel even op zich wachten

Een ontwikkelaar bij de door het ministerie gelanceerde bijeenkomst dit weekend in Den Haag voor het ontwikkelen van corona-apps. Ⓒ EPA

DEN HAAG - Het duurt nog wel even voor er een corona-opsporingsapp is die klaar is voor gebruik. Onder de zeven app-bouwers die dit weekend hun plannen voorlegden, tekent zich nog geen geschikte kandidaat af, erkent het ministerie van Volksgezondheid.