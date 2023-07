Zomer is terug: dit weekend tropisch warm

Op vrijdag begint het al door een wind uit het oosten die warme lucht naar ons land brengt. Dit leidt tot zomerse temperaturen tussen de 24 en 27 graden in de kustgebieden. Landinwaarts wordt het nog warmer, in het zuidoosten kan het lokaal zelfs 30 graden worden. Verder blijft het overal droog en de zon schijnt flink. Ook ’s avonds blijft het ideaal terrasweer, het blijft nog lange tijd warm.

Zaterdag wordt volgens Weeronline mogelijk de warmste dag van het jaar tot nu toe. In bijna heel het land wordt het tropisch warm. Aan zee vallen de temperaturen uit tussen de 28 en 30 graden, landinwaarts wordt het wederom nog warmer. Lokaal kan het in Limburg maar liefst 34 graden worden. In de nacht van zaterdag op zondag blijven de minima vrij hoog met 16 tot 19 graden.

Na zaterdag is de ergste hitte weer voorbij. Zondag blijft het wel warm, maar door een draaiende wind wordt het ’slechts’ tussen de 25 en 30 graden. In de loop van de dag wordt het wat bewolkter en stijgt de kans op een bui. Aan het einde van de middag en in de avond kunnen enkele fikse regen- of onweersbuien vallen.

Na het weekend keren we weer terug naar typisch Hollands, wisselvallig zomerweer. Dat betekent meer kans op buien en maandag maxima tussen de 20 en 27 graden. De rest van de week koelt het nog iets verder af, dan liggen de temperaturen tussen de 20 en 24 graden.